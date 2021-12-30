Гроші можна буде витратити на початок власного бізнесу, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України. Допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги").

Фінансову допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) можна буде використовувати тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для установи власної справи обладнання та матеріалів.

Гроші будуть видватися безвідсотково, але через три роки підприємницької діяльності їх потрібно буде повернути.

Сума, що повертається зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску.

А якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, то повертати допомогу державі взагалі буде не потрібно.

Для отримання фінансової допомоги потрібно звернутися в центр зайнятості за місцем проживання. Там необхідно написати заяву, надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

З розробкою бізнес-плану допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації щодо початку та ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання.

На реалізацію цієї програми в держбюджеті на наступний рік передбачено близько 100 млн грн.

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