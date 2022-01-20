Начиная с 10 января жителям Херсонской области начали отключать электроэнергию из-за задолженности; за девять дней без электричества осталось 400 человек.

Начиная с 10 января оператор системы распределения "Херсоноблэнерго" начал отключать от электроснабжение должников, которые несвоевременно или не полностью рассчитываются за предоставленные услуги, написали на странице АО "Херсоноблэнерго" в Facebook.

По данным, по состоянию на 19 января 2022 года без электрики уже остались 400 жителей, а всего от энергоснабжение должны отключить 2500 тысячи должников.

Если потребители не согласны с суммой в платежках или сомневаются в законности отключения, то все вопросы они должны решать напрямую с поставщиком.

"Уважаемые потребители! Проверьте свои счета и убедитесь, что платежки электроэнергию оплачены в полном объеме", - призвали в АО "Херсоноблэнерго".

Ранее Politeka сообщала, что почему порой исчезает свет: операторы энергосетей объяснили украинцам, что происходит.

Напомним, что тарифы на электроэнергию: украинцам раскрыли цену до конца отопительного сезона и "драматическую" разницу.

Также Politeka писала, что Украина получила аварийную помощь из Словакии после двух недель аварийного снабжения в Польшу - ДТЭК.