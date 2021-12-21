Про це повідомила прес-служба Бурштинської ТЕС.
Тимчасова підтримка зі Словаччини була отримана на період усунення дефектів на енергоблоці № 7. Станом на ранок енергоблок підключений до мережі і несе навантаження 140 МВт.
Всього Бурштинська ТЕС працює 10 з 11 енергоблоків з навантаженням 1327 МВт.
20 грудня компанія "ДТЕК Західенерго" припинила надавати аварійну допомогу енергосистемі Польщі, переорієнтувавши всі доступні блоки Добротвірської ТЕС на покриття споживання всередині України.
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Нагадаємо, споживачі Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей інтегровані в загальну енергосистеми з країнами Європейського Союзу. Україна є нетто-експортером електрики в країни ЄС.