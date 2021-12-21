Україна отримала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в ніч з 20 на 21 грудня для покриття споживання в Бурштинському енергоострові.

Про це повідомила прес-служба Бурштинської ТЕС.

Тимчасова підтримка зі Словаччини була отримана на період усунення дефектів на енергоблоці № 7. Станом на ранок енергоблок підключений до мережі і несе навантаження 140 МВт.

Всього Бурштинська ТЕС працює 10 з 11 енергоблоків з навантаженням 1327 МВт.

20 грудня компанія "ДТЕК Західенерго" припинила надавати аварійну допомогу енергосистемі Польщі, переорієнтувавши всі доступні блоки Добротвірської ТЕС на покриття споживання всередині України.

Нагадаємо, споживачі Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей інтегровані в загальну енергосистеми з країнами Європейського Союзу. Україна є нетто-експортером електрики в країни ЄС.