Українцям розповіли про те, що зростання тарифу на електроенергію до кінця поточного опалювального сезону чекати не варто.

Як пише Politeka.net, про те, якими будуть цифри в платіжках українців у найближчі місяці, розповів на брифінг глава Міненерго Герман Галущенко.

Він повідомив, що до кінця поточного опалювального сезону тариф на електроенергію змінюватися не буде, незважаючи на прогнози експертів. Відзначається, що ціни будуть "стабільними".

Крім того, Галущенко звернув увагу на те, що на сьогоднішній день електроенергія в Україні помітно дешевша, ніж у сусідніх країнах. Так, вартість електроенергії в об'єднаній енергосистемі становить 2 886 гривень за мегават-годину, а в Бурштинському енергоострові – 2 152 гривні.

"Якщо ми порівняємо ціни з нашими сусідами, то ми побачимо, яка існує драматична різниця", - розповів Галущенко.

Так, у найближчих європейських країнах аналогічний тариф варіюється від 9 539 Гривень у Польщі до 12 918 Гривень у Словаччині, що в рази більше українських цифр.

Зараз українці можуть заплатити за теплопостачання на офіційному сайті постачальника або через інтернет-банки. При цьому кожен місяць люди повинні відправляти показники лічильника за електроенергію постачальнику.

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що до кінця цього опалювального сезону підвищення тарифів на комуналку українцям не загрожує. Також зазначалося, що в цьому опалювальному сезоні середній розмір субсидій в країні виріс на 300 гривень порівняно з попереднім.

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