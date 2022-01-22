В половине украинских областей в субботу пройдет небольшой снег, однако местами стоит ждать метели с сильными порывами ветра.

О том, какой будет погода 22 января, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в западных, северных, а также Винницкой и Харьковской областях пройдут умеренные снегопады, в то время как на остальной территории страны будет без осадков.

Ветер в субботу будет западным и северо-западным со скоростью 7-12 м/с.

Более суровые погодные условия будут наблюдаться в Карпатах, где снег будет сопровождаться сильными порывами ветра – до 15-20 м/с. Из-за метели в регионе вводится «желтый» уровень опасности.

Также украинцев предупредили о гололедице.

Температура в среднем по стране будет довольно умеренной.

Самые низкие показатели ожидаются на западе, где ночью столбики термометров опустятся до -8…-4 градусов, а днем ожидается от -4 до 0.

На севере ночные температуры будут колебаться от -5 до -3 градусов, а дневные – от -3 до 0.

В центральных областях ночью столбики термометров покажут от -7 до -3 градусов, а днем – от -3 до 0.

На востоке ночью ожидается от -8 до -6 градусов, а днем – от -3 до +1.

На юге ночные температуры будут колебаться от -7 до -3 градусов, а дневные – от -1 до +2 градусов.

Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях.

Как сообщала Politeka, одесситов предупредили о морозах на выходных.

Также Politeka писала, что в Украину вернутся снегопады, появился прогноз.