Зима снова вступит в свои права, устроив настоящие снежные испытания украинцам – в пятницу, 21 января, погода резко испортится практически во всех регионах.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре поделились прогнозом. Зима разгуляется на все 100%, атаковав практически всю Украину. Снег будет во всех регионах, кроме южных. Там осадки могут быть ночью, но днем снегопадов не будет.

Температура практически не будет отличаться в зависимости от области. Днем по всей стране температура будет колебаться в районе -1..2 градусов, а ночью ожидается серьезный минус – в некоторых областях до -8 градусов.

Так, в западных регионах ночью похолодает до -3..-6 градусов, в Центре ожидается -2..-5, в южных регионах – около 0..-2. Холоднее всего будет на Востоке, там ночью температура опустится до -5..-8 градусов.

Снег задержится в Украине на несколько дней. Кроме этого, температура продолжит падать до -10.

Отметим, что зима 2022 года не самая благосклонная к украинцам. Температурные качели, снегопады, сменяющиеся дождями, сильный ветер и метели испытывают жителей Украины на прочность. Впрочем, согласно прогнозам, весна будет более благоприятной. Синоптики уже обещают жаркую погоду на весенний сезон.

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