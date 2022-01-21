Синоптики предупредили украинцев усложнении погодных условий, которое может быть опасным.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в субботу, 22 января в горах Карпат ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и вьюга. Объявлено шторомовое предупреждение, первый уровень опасности, желтый.

Погодные условия первого уровня опасности оцениваются как потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется соблюдать повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем ухудшении погодных условий.

Крое того, в Укргидрометцентре предупредили, что связи со снегопадами и вьюгами, 21-23 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также сообщается, что 22-25 января на дорогах Закарпатской области и в Ужгороде сохранится гололедица (I уровень опасности, желтый).

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