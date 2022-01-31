Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Среди них работники медицинских учреждений и коммунальщики.
Согласно приказу Минздрава №2664, в список добавлены работники:
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем комментарии по поводу расширения перечня заявил, что работники указанных учреждений и ведомств взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенные риски заразиться.
Отметим, в списке на обязательную вакцинацию остаются представители образовательных профессий (работники детсадов, школ, вузов и т.д.).
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Добавим, в Украине началась пятая волна пандемии, пик которой прогнозируют на февраль. В последние дни наблюдается резкий суточный прирост заболеваемости коронавирусом - установлен антирекорд за все время пандемии - свыше 37 000 новых случаев заражения в день.
По состоянию за последние сутки, 30 января, в Украине зафиксировано 22 026 новых случаев. Больше всего пострадали Львовская (2934), Хмельницкая (2092) и Житомирская (1576) области.
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