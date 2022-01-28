Глава Минздрава прокомментировал вопрос о введении локдауна в Украине во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на видео в UkrLive.
Виктор Ляшко заявил, что коронавирусная инфекция распространяется по Украине по-разному, из-за этого такая же нагрузка на систему здравоохранения. Так, например, одна область может находиться в "красной" зоне, в то время, как другие - в зеленой, и так далее. В связи с этим не планируется вводить общегосударственный локдаун.
Поэтому планируется с ростом заболеваемости справляться в адаптивном карантине, контролируя нагрузку на систему здравоохранения. Таким образом, власти хотят остановить негативное влияние на экономику.
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Глава Минздрава отметил, что адаптивный карантин доказал свою эффективность в прошлом году во время двух волн заболеваемости. В первую - 10 регионов не попали в "красную" зону, а во вторую - не зашли шесть. Сейчас ожидается, что на пике волны «Омикрона» смертность будет на треть ниже, чем в последнюю волну осенью.
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