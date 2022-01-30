Аналитики и ученые фиксируют рост заболеваемости COVID-19, а к концу января многие регионы оказались в "оранжевой" зоне, еще несколько попали в "красную" зону.

Коронавирус в Украине все больше поражает население. Практически каждый день фиксируют новые рекорды по количеству заболевших украинцев. Потому неудивительно, что в "оранжевую" зону карантина перевели еще одну область. Об этом сообщает МОЗ.

Так, по состоянию на утро 30 января, в Украине наибольше регионов перешли в "оранжевую" зону - всего 16. Тем временем 8 находится в "желтой" зоне. В "красной" пока пребывает только два украинских региона.

Так, сегодня из "желтой" зоны карантина в "оранжевую" перешла Луганская область, в которой резко ухудшились показатели с COVID. Впрочем, сегодня Харьковская область наоборот из "оранжевой" перешла в "желтую", ведь уровень эпидопасности там упал.

По динамике уровня госпитализаций при норме в 50% лидируют Волынская (80,6%), Ровенская (79,8%) и Одесская (61,1%) области.

В "красной" области сейчас пребывает Ивано-Франковская и Ровенская области. В них превышены показатели инфецирования и госпитализаций.

В "оранжевую" зону попали 16 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Хмельницкая область, Черкасская, Черниговская и Черновицкая.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

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