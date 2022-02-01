В Минздраве с осторожным оптимизмом заявляют о возможном конце пандемии COVID-19 - когда это произойдет и от чего зависит.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свободы слова на ICTV" ответил на вопрос, стоит ли украинцам рассчитыват на скорое завершение пандемии.

Ляшко назвал несколько факторов, которые могут говорить о близком конце. По мнению министра, пандемия COVID-19 может закончиться уже в этом году.

"Я назову несколько факторов: появление вакцины, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма. Три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершиться пандемия", - отметил глава Минздрава.



Ранее Ляшко приводил следующие аргументы в поддержку тезиса о возможности завершения пандемии в 2022 году: большое количество людей уже переболело, а, значит, приобрело иммунитет, штамм Омикрон менее агрессивен, чем его предшественники, существует вакцина, а также появились препараты прямого противовирусного действия, которые поступят в Украину в ближайшие дни и которыми будут лечить больных COVID-19.

Тем временем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что по всему миру сейчас наблюдаются "идеальные условия для появления новых штаммов", поэтому пока рано говорить о конце пандемии.

Добавим, за последние сутки, 31 января, в Украине зафиксировано 30 768 новых случаев коронавируса. Летальных случаев - 192, выздоровели - 8 835.

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