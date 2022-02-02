Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Согласно прогнозу, в среду, 2 февраля, осадки вернутся в Украину. Без дожей и снега будет только в нескольких центральных и серных регионах.
Холоднее всего будет на севере и северо-западе Украины: днем -1°...+2°, а ночью - до -2°...-10°. Здесь ожидается снег или мокрый снег.
Теплее всего традиционно будет на юге, а также юго-западе: днем до +2°...+8°. Здесь ожидаются небольшие дожди.
А в центре и востоке днем будет колебаться от 0° до +3°.
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Также синоптики предупредили, что 2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится снеголавинная опасность (третий уровень).
Погода в Киеве в среду, 2 февраля будет облачной, осадков не предвидится. Температура воздуха днем буде от 0° до +2°, ночью -5°…-7°. В столице ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 12 м/с.
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