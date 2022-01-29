По словам экспертов, на возмущение геомагнитного поля реагируют абсолютно все люди, но по-разному, передает Politeka.net. Все зависит от возраста и здоровья человека. Гораздо хуже себя в дни магнитных бурь чувствуют пожилые, и пациенты с хроническими заболеваниями, в особенности с сердечной патологией.
Таким людям стоит особенно следить за календарем геомагнитных возмущений. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца предоставила данные на 27 дней.
Как выяснилось, магнитные бури ожидаются 4 и 11 февраля, а магнитные возбуждения 10 и 12 февраля. Примечательно, что бури будут слабыми.
Отметим, ученые пока не изучили механизмы влияния космической погоды на людей, однако во всем мире в опасные дни возрастает количество больных с ишемией сердца, наблюдается рост смертности от инфаркта.
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Хотя избежать влияния геомагнитных колебаний на организм невозможно, эксперты рекомендуют все же подготовиться - в самые тяжелые дни ограничить физическую нагрузку, высыпаться, побольше бывать на свежем воздухе, употреблять овощи и фрукты, и так далее.
Напомним, когда Украину накроют магнитные бури
Как сообщала Politeka, магнитные бури накроют дважды в феврале
Также Politeka писала, на Украину надвигается самая сильная буря в 2021 году