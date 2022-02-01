Как сообщает Mukachevo.net, в соседней с Украиной Венгрии разбушевался ураганный ветер. 30 января была объявлена "оранжевая" тревога для нескольких областей – ветер достигал скорости более 100-110 км/ч.
Сваленные ветром деревья падали на дороги, дома, хозяйственные постройки, заборы, автомобили и провода ЛЭП. Сильный ветер повредил конструкции крыши многих зданий, причем не только частных, но и общественных, в общей сложности нанеся повреждения 273 домам.
Более того, в восьми частных домах ветер нанес такой ущерб, что они временно стали непригодными для проживания, ведь разрушены стены и покрытие крыш. Потому 34 человека вынуждены искать временное убежище.
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Наибольший ущерб непогода нанесла в области Пешт и Будапеште. Ветер там срывал даже светофоры, а также поднимал огромные облака пыли, что усложняло автомобильное движение.
Также ураган снес крыши нескольких церквей, больниц и других общественных зданий. Сейчас на места чрезвычайного происшествия были посланы отряды спасателей, которые разчищают дороги и устраняют последствия непогоды.
Напомним, стихия сровняла с землей дома на известном курорте, десятки жертв.
Как сообщала Politeka, стихия практически стерла с лица Земли целый город, количество жертв растет.
Также Politeka писала, что стихия принесла много бед Одессе, ураган срывает вывески.