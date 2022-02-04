На 85-м году перестало биться сердце актера, сценариста и режиссера Виктора Мережко - 3 февраля со звездой простились в Доме кино в Москве.

Друг Виктора Мережко, актер Александр Пашутин рассказал изданию "ЭГ", что тот не верил в коронавирус, от последствий которого и скончался. Последние дни перед трагедией 30 января Мережко провел в реанимации. Врачи сделали все возможное, но знаменитость угасла за неделю.

Умер режиссёр Виктор Мережко. Народный артист скончался в возрасте 84 лет. Светлая память. pic.twitter.com/yvL6ySA8WJ — ВЕСТИ (@vesti_news) January 30, 2022

По словам Пашутина, он всегда считал друга умнейшим из людей, но не понимал его скептицизма по поводу пандемии COVID-19. Мережко относился к угрозе, как к афере мирового правительства, считал выдумкой. Он не носил маску и не прививался.

"Мы с ним были очень дружны, и Виктор Иванович говорил мне о том, что не хочет обращать внимание на ковид", - поделился актер.

В отличие от друга, 79-летний Пашутин уже несколько раз вакцинировался и, по его словам, чувствует себя хорошо.

Отметим, по сценариям Виктора Мережко сняты такие кинокартины, как "Родня", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Полеты во сне и наяву".

В Сети появились кадры прощания с Виктором Ивановичем.

"😢Очень жаль… общалась вживую, замечательный человек!!!"; "Царство небесное. Отличный сценарист, режиссер и человек"; "Светлая память 🙏", - комментируют в Сети.

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