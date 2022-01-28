Украинский экс-боксер в супертяжелом весе Владимир Вирчис на 49-м году ушел из жизни.

Как сообщает издание "Обозреватель", Вирчис покончил с собой.

Владимир Вирчис - бывший украинский боксёр-профессионал, выступавший в супертяжёлой весовой категории.

Украинец был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003-2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005-2006).

В мае 2007 года, нокаутировав чемпиона Европы Паоло Видоца, стал чемпионом Европы EBU.

У боксера осталась жена Ирина и дочь-студентка Амина.

Недавно сообщалось, что известный украинский спортсмен, который неоднократно становился чемпионом Европы по дзюдо, неожиданно скончался после тяжелой болезни.

Легендарный спортсмен Анатолий Бондаренко умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчина умер 13 ноября, ему было 77 лет.

Напомним, что скончалась известная певица и актриса из «Друзей».

Как сообщала Politeka, умерла советская актриса и звезда популярного сериала.

Также Politeka писала, что популярный музыкант внезапно скончался: "Делал все с душой".