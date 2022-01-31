Как сообщает Politeka.net, на странице "Звездное время" в Instagram раскрыли подробности смерти 85-летнего легендарного российского актера Леонида Куравлева, который сыграл очаровательного вора Жоржа Милославского в комедии "Иван Васильевич меняет профессию".

Как известно, актер умер 30 января 2022 года в хосписе после перенесенной вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом.

Сообщается, что после смерти жены Куравлев был в состоянии депрессии и апатии, перестал общаться с родными и близкими. Последние полгода актер провел в пансионате, куда его отправили наследники. Там он перестал ходить, очень похудел и вел затворнический образ жизни.

Поклонники актера выразили свое соболезнование семье в комментариях.

"Очень жаль, 😢 идут легенды", "Идут великие таланты, гении своего дела. 🙏 😢 ", "О, нет! Только не Куравлев😮Любимый актер тех еще времен❤️Как жаль...нереально жаль...светлая память", "Царство Небесное любимому актеру 😢. Восхищалась им", "Господи, ужас, вот эта любовь, не уже ли так можно любить до смерти, а ещё говорят нет любви, вот вам и любовь😢😢😢 ", - написали в сети.

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