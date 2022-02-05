Синоптики предупредили, чего украинцам ждать от погоды в ближайшие сутки.

Погода в Украине в субботу, 5 февраля, в большинстве областей будет снежной и с минусовой температурой, предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

Ночью в западных, северных и центральных областях ожидается снег, а днем дождь со снегом.

В восточных областях и на юге страны будет без существенных осадков.

Отмечается, что 4-6 февраля на высокогорье Закарпатской области сохранится, а 6-7 февраля, в связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Холоднее всего 5 февраля будет в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, где температура ночью опустится до -10 градусов.

В Киеве в субботу будет пасмурно и снежно (ночью - снег, днем - снег с дождем). Температура днем ожидается от 0 до +2, ночью от -6 до -8. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

Напомним, снег и дожди накроют Украину, ударит мороз до -10: синоптики предупредили об опасности

Как сообщала Politeka, ураган разбушевался на границе с Украиной: десятки людей остались без домов, фото

Также Politeka писала, что синоптики рассказали о погоде в Киеве в первые дни февраля: ждать ли снегопада и морозов