Осадки летом не будут похожи на продолжительные тропические дожди, но будут сильными, и, возможно, приведут к негативным последствиям.

Климатологи прогнозируют, что следующий год будет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. В 2022 году синоптики прогнозируют жаркую погоду.

Об этом рассказала в эфире программы "Новый день" на "Радио НВ" климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете. Украина находится в стадии перехода к другому, не свойственному для нее климату – аномальному.

По прогнозу синоптика, предстоящее лето в Украине будет достаточно жарким. В то же время климатологи предсказывают увеличение осадков в этот период года.

"Июнь будет отличаться определенной повторяемостью аномально высоких температур, что раньше не было характерно. И возможно, осадков станет выпадать немного больше, особенно летом", – отметила специалист.

Осадки летом не будут похожи на продолжительные тропические дожди, но будут сильными, и, возможно, приведут к негативным последствиям: подтоплениям, наводнениям. Из-за этого "экосистема не успевает усвоить эту влагу".

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