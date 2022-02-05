В приложении "Дия" с 1 февраля появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации бустерной дозой.
Как отмечают в Минздраве, сгенерировать сертификат можно только после того, как была проведена бустерная прививка и врач внес запись в электронную систему здравоохранения.
Для получения сертификата достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины против COVID-19.
Чтобы сгенерировать сертификат о "третьей" дозе нужно:
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- зайти в приложение "Дия";
- нажать "Услуги";
- далее "COVID-сертификаты" выберите нужный тип сертификата и согласитесь на передачу данных.
Как только "Дия" найдет информацию в соответствующем реестре (ЕСОЗ), вам придет уведомление и обновятся сертификаты.
Срок действия такого документа составит 270 дней, как и во всех странах ЕС. Новым цифровым документом можно использовать как внутри страны при вводе карантинных ограничений, так и за рубежом.
В частности, украинский COVID-сертификат после бустерной дозы будет действовать в Украине со дня вакцинации, а в странах, входящих в Доверительную сеть, — с 14 дня со дня прививки.
Напомним, в приложении "Дія" запускают полезную услугу, что изменится.
Как сообщала Politeka, хакер угрожает продать данные украинцев из "Дії", в Минцифре сделали заявление.
Также Politeka писала, об атаке хакеров на сайт "Дия": выяснилось, что произошло с личными данными украинцев.