В Украине срок действия сертификата о дополнительной вакцинации будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки.

В приложении "Дия" с 1 февраля появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации бустерной дозой.

Как отмечают в Минздраве, сгенерировать сертификат можно только после того, как была проведена бустерная прививка и врач внес запись в электронную систему здравоохранения.

Для получения сертификата достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины против COVID-19.

Чтобы сгенерировать сертификат о "третьей" дозе нужно:

зайти в приложение "Дия";

нажать "Услуги";

далее "COVID-сертификаты" выберите нужный тип сертификата и согласитесь на передачу данных.

Как только "Дия" найдет информацию в соответствующем реестре (ЕСОЗ), вам придет уведомление и обновятся сертификаты.

Срок действия такого документа составит 270 дней, как и во всех странах ЕС. Новым цифровым документом можно использовать как внутри страны при вводе карантинных ограничений, так и за рубежом.

В частности, украинский COVID-сертификат после бустерной дозы будет действовать в Украине со дня вакцинации, а в странах, входящих в Доверительную сеть, — с 14 дня со дня прививки.

Напомним, в приложении "Дія" запускают полезную услугу, что изменится.

Как сообщала Politeka, хакер угрожает продать данные украинцев из "Дії", в Минцифре сделали заявление.

Также Politeka писала, об атаке хакеров на сайт "Дия": выяснилось, что произошло с личными данными украинцев.