Ряд сайтів українських урядових установ, а також додаток "Дія" в ніч на 14 січня зазнали серйозної кібератаки - фахівці досі ліквідують наслідки.

Голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у себе в Телеграм-каналі, які справи з даними українців, збереженими в додатку "Дія".

"Дані українців в безпеці, так як постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів. Додаток Дія працював і працює стабільно", - заявив Федоров.

Крім того, міністр зазначив, що ряд державних сайтів зараз все ще відключені адміністраторами з метою локалізації та кіберрозслідування. За його словами, велика частина сайтів вже відновлена.

"Фахівці Мінцифри включені в допомогу СБУ, Кіберполіції і Держспецзв'язку", - додав Федоров.

Нагадаємо, під удар хакерів потрапили сайти Кабміну, МЗС, ДСНС, МОН, Мінспорту, Міненерго і Мінагрополітики. На сторінці МОН у Фейсбук закликали українців користуватися зараз іншими майданчиками держорганів, а саме в соцмережах.

На стартових сторінках деяких сайтів було опубліковано повідомлення на декількох мовах, ймовірно, від винуватців атаки: "Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє...".

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