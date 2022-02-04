Тепер водії зможуть всього в кілька кліків передавати право на керування своїм автомобілем іншій людині. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

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Для цього необхідно:

  • подати заявку в Дії
  • внутрішній або закордонний паспорт в додатку "Дії"
  • техпаспорт транспорту, на який буде призначений Користувач (для власника)
  • водійське посвідчення відповідної категорії(для користувача)

Після реєстрації вам надішлють лист на пошту з подальшою інструкцією.

Нагадаємо, нещодавно додаток" Дія " було зламано хакерами в ніч на 14 Січня. Крім програми були зламані кілька державних сайтів, де було залишено незвичайне повідомлення.

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Однак, не дивлячись на злом інформації, всі дані українців опинилися в безпеці. У Мінцифрі зробили все можливе для цього.

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