Тепер водії зможуть всього в кілька кліків передавати право на керування своїм автомобілем іншій людині. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Для цього необхідно:
- подати заявку в Дії
- внутрішній або закордонний паспорт в додатку "Дії"
- техпаспорт транспорту, на який буде призначений Користувач (для власника)
- водійське посвідчення відповідної категорії(для користувача)
Після реєстрації вам надішлють лист на пошту з подальшою інструкцією.
Нагадаємо, нещодавно додаток" Дія " було зламано хакерами в ніч на 14 Січня. Крім програми були зламані кілька державних сайтів, де було залишено незвичайне повідомлення.
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Однак, не дивлячись на злом інформації, всі дані українців опинилися в безпеці. У Мінцифрі зробили все можливе для цього.
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