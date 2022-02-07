7 февраля ДТЭК Рината Ахметова получил для своих ТЭС очередную партию угля из Колумбии в размере 45 тыс. тонн.



Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.



Судно класса "Панамакс" пришвартовалось в порту Южный на терминале ТИС. Топливо будет отправлено на склады ТЭС ДТЭК Энерго.



«Импорт угля, в дополнение к собственной добычи, дает возможность нашим ТЭС работать с максимальной нагрузкой в пиковые периоды потребления электричества», - говорится в сообщении пресс-службы.



За последние пять месяцев компанией импортировано почти 1,2 млн. т топлива. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона компанией законтрактовано около 1,7 млн. т угля, в том числе из США, Колумбии, Польши, Казахстана (в предыдущие периоды).