Виктор Ляшко подчеркнул, что такая система значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать лишних контактов.

В Украине можно открыть больничный не выходя из дома. В частности пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или коронавирусной инфекции смогут открыть электронный больничный дистанционно.

Об этом на брифинге 9 февраля рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, в случае наличия симптомов коронавируса, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации относительно дальнейшей тактики лечения.

По результатам консультации — врач сформирует медицинское заключение про временную неработоспособность на период до 5 дней, который и есть основой для открытия электронного больничного.

Если болезнь продлится дольше — пациент должен обратиться к врачу для продолжения срока своей неработоспособности путем создания нового медзаключения.

Виктор Ляшко подчеркнул, что такая система значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать лишних контактов.

Напомним, что больничные будут выдавать по-новому.

Как Politeka писала, в Минздраве сообщили о проблемах с электронными больничными.

Также Politeka сообщала, что украинцам показали новый порядок получения больничных.