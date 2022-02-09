В Украине можно открыть больничный не выходя из дома. В частности пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или коронавирусной инфекции смогут открыть электронный больничный дистанционно.
Об этом на брифинге 9 февраля рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По словам министра, в случае наличия симптомов коронавируса, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации относительно дальнейшей тактики лечения.
По результатам консультации — врач сформирует медицинское заключение про временную неработоспособность на период до 5 дней, который и есть основой для открытия электронного больничного.
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Если болезнь продлится дольше — пациент должен обратиться к врачу для продолжения срока своей неработоспособности путем создания нового медзаключения.
Виктор Ляшко подчеркнул, что такая система значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать лишних контактов.
Напомним, что больничные будут выдавать по-новому.
Как Politeka писала, в Минздраве сообщили о проблемах с электронными больничными.
Также Politeka сообщала, что украинцам показали новый порядок получения больничных.