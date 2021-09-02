Систему електронних лікарняних в Україні повинні були запустити з 1 вересня, але нововведення довелося перенести

Багато лікарів не розібралися, як оформляти документацію по-новому, тому перехід відклали на місяць-до 1 жовтня, пишуть «Факти».

За додатковий місяць медпрацівники повинні навчитися оформляти електронні лікарняні на порталі Пенсійного фонду. До бази матиме доступ також Фонд соціального страхування та роботодавці.

Планується, що з 1 жовтня лікарняні будуть відкриватися, продовжуватися і закриватися онлайн. Закриття лікарняного буде проходити без відвідування медустанови. Також не потрібно буде ставити мокру печатку на аркуші непрацездатності.

Зміни торкнуться також оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і декретних виплат. Планується повністю відмовитися від паперових довідок. Безробітним жінкам, студенткам, жінкам, зареєстрованим як ФОП, потрібно буде при оформленні допомоги по вагітності та пологах вказувати номер свого електронного лікарняного в е-системі охорони здоров'я.

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