В Україні відкладають час запуску системи цифрових лікарняних, посилаючись на те, що її встигли освоїти не всі лікарі.
Про це повідомив Роман Борщ, прес-секретар МОЗ, передає Суспільне.
"Передбачено повний перехід з 1 вересня, але є окремі відомчі лікарні в глибинках, яким потрібно трохи більше часу», - зазначив Борщ.
За його словами, в МОЗ зараз готують наказ, який дозволить відкласти введення нової системи на жовтень. Представник Міністерства охорони здоров'я розповів, що зараз в Україні близько двох тисяч закладів здатні здійснити перехід на нову систему. Всього в країні діє 3 тисячі закладів, в яких можна отримати лікарняний, підтвердивши непрацездатність.
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За попередньою інформацією, у частини лікарів, які готові до переходу відсутній доступ до необхідних комунікацій. Отримати лікарняний в електронній формі громадянин України в більшості випадків може вже сьогодні. При цьому на деякий час зберігається можливість видачі його паперової версії.
У нашій країні вже діє електронна система охорони здоров'я. Щоб у певній лікарні лікар міг видати відвідувачу електронний лікарняний, заклад має бути підключений до зазначеної системи.
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