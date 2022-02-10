Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикроном" в Украине пришелся на февраль - в последнее время количество заразившихся неумолимо растет.

В пресс-службе Минздрава обнародовали статистику за последние сутки, 9 февраля. Ковид продолжает пугать цифрами - 41 694 случая заражения.

Согласно данным, Киев сейчас находится на первом месте по заболеваемости среди всех городов Украины - 3880 случая, и еще 1373 - в Киевской области.

Также в ТОП-3 областей с наибольшим "приростом" попали Одесская (3918), Житомирская (2602) и Днепропетровская (2402).

Летальных случаев за последние сутки - 280, выздоровели - 16 628.

Ранее в Минздраве делились ковидным прогнозом от Центра экономики здравоохранения (KSE), согласно которому вспышка коронавируса в Украине ожидается через две недели. При этом, половина регионов Украины могут стать красными уже на этой неделе.

"В ближайшие 2 недели мы ожидаем наступление пика заболеваемости в Украине - до 55 тысяч случаев в сутки", - говорится в прогнозе.

Тем временем, Украина получила первую партию лекарств против COVID-19 «Молнупиравир». Это противовирусный препарат прямого действия, предотвращающий размножение вируса и снижающий риск тяжелого течения болезни. Разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

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