Как сообщает Politeka.net, в Министерстве здравоохранения решили изменить правила самоизоляции для украинцев, которые подхватили коронавирус. Так, теперь обязательная самоизоляция должна продолжаться 5 дней вместо 10. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
До этого украинцы вынуждены были лечиться и сидеть на самоизоляции 10 дней с того дня, когда обнаружили первые симптомы, или со дня подтвержденного теста на ковид. И повторный тест таким пациентам назначали на 10-й день после подтверждения диагноза.
Теперь на повторное тестирование украинцы смогут идти через 5 дней с начала болезни и положительного ПЦР-теста. В Минздраве отметили, что речь идет именно о тестах способом ПЦР. И если такой тест после пяти дней покажет отрицательный результат, то человек может окончить свою самоизоляцию.
Также в ведомстве заявили, что пациент может завершить свою изоляцию, если после пяти дней у него отсутствуют симптомы коронавируса.
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