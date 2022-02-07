Как сообщает Politeka.net, в Министерстве здравоохранения решили изменить правила самоизоляции для украинцев, которые подхватили коронавирус. Так, теперь обязательная самоизоляция должна продолжаться 5 дней вместо 10. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого украинцы вынуждены были лечиться и сидеть на самоизоляции 10 дней с того дня, когда обнаружили первые симптомы, или со дня подтвержденного теста на ковид. И повторный тест таким пациентам назначали на 10-й день после подтверждения диагноза.

Теперь на повторное тестирование украинцы смогут идти через 5 дней с начала болезни и положительного ПЦР-теста. В Минздраве отметили, что речь идет именно о тестах способом ПЦР. И если такой тест после пяти дней покажет отрицательный результат, то человек может окончить свою самоизоляцию.

Также в ведомстве заявили, что пациент может завершить свою изоляцию, если после пяти дней у него отсутствуют симптомы коронавируса.

Напомним, Лекарство от коронавируса уже в Украине, в Минздраве сообщили подробности: "В ближайшее время…".

Как сообщала Politeka, Бустерный сертификат COVID появился в "Дії": как украинцы могут его получить, "достаточно отправить...".

Также Politeka писала, что Ситуация с ковидом в Киеве ухудшается с каждым днем: появились данные о жертвах.