1 000 гривен за курс вакцинации, можно будет потратить на газеты и журналы.

Украинцам разрешат тратить "компенсацию за вакцинацию" на периодические издания

То, что граждане Украины могут оплатить подписку на газеты/журналы средствами, начисленными по программе "єПідтримка", но в онлайн-режиме, если зайдут на официальную страницу через национального оператора почтовой связи, информируют в " Укрпочте ".

В частности, такие позитивные нововведения предусмотрены в очередном постановлении Кабинета министров Украины, которое вступит в законную силу начиная с 14-го февраля.

Для того, чтобы подписаться на желаемые периодические издания, необходимо зайти в определенный раздел на сайте " Укрпочты ", и:

выбрать из доступного перечня интересующую газету/журнал;

указать период, на который оформляется подписка, и нажать на "Добавить в корзину";

проверить внесенную информацию, включая сумму, после чего кликнуть на "Оформить";

на открывшейся странице ввести данные о получателе(ФИО/адрес/номер телефона/e-mail), не забыв указать физический адрес доставки/абонентский ящик;

вписать реквизиты карты "єПідтримка"(номер/срок действия/CVV-код) и оплатить приобретение.

Отдельно стоит отметить, что о возможности оплаты периодических изданий карточкой "єПідтримка" сразу в отделении "Укрпочты" пока неизвестно. Кроме того, следует учесть, что заплатить "тысячей за вакцинацию" можно только, если сумма не превышает 1 000 гривен.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в текущем году, украинцы будут платить за обычные хлебобулочные изделия на 35 процентов больше.

Также ранее мы информировали о том, что на 84-летнюю пенсионерку из Украины, в TikTok подписалось 180 000 пользователей.

А до этого наш портал сообщали о том, в каком случае украинцам выплатят компенсацию в 1,8 миллиона гривен за получение антикоронавирусной вакцинации.