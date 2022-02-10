Пожилой украинке создали аккаунт в специфической социальной сети, и, в итоге, сделали бабушку "звездой"

О том, что пенсионерка Ярослава Николаевна Козак, обрела неожиданную, и достаточно немалую популярность в известной социальной сети TikTok, в своем небольшом видеосюжете, рассказали на YouTube-канале " ТСН ".

Ознакомившись со страницей Ярославы Николаевны в TikTok - " melania.movvie ", можно увидеть, что на 84-летнюю украинку подписано уже около 180 000 пользователей, а лайки под публикациями с ее видео поставили более, чем 2 миллиона раз.

Впрочем, это заслуга не только Ярославы Николаевны, но и ее взрослой внучки - именно родственница зарегистрировала этот аккаунт, а также регулярно записывает и публикует относительно забавные видеоролики. Кроме того, славу бабушка обрела не только в Украине: Николаевне практически постоянно присылают какие-то подарки и из других стран.

Отметим, что к созданию подобного видеоблога, внезапно получившего огромную популярность, привело довольно негативное события - внучка пыталась отвлечь бабушку от последствий онкологической болезни, то есть использовала общение со всем миром в качестве своеобразной терапии, и это ей вполне удалось.

Таким образом, получив положительный опыт, девушка планирует перейти к помощи и другим украинцам, если, конечно, они этого пожелают: "Я считаю, что этим нужно делиться - доброты в нашем мире не хватает".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что звезда "1+1" Лидия Таран, показала, как поступить, если в квартире отключена вода и электроэнергия.

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