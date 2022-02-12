В Кабмине настроены решительно прекратить "отапливать воздух" - что может измениться уже в следующем отопительном сезоне и как сократить расхода на тепло, рассказали в Министерстве экономики Украины.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, уже в следующем отопительном сезоне некоторые украинцы будут платить за отопление в среднем от 30% до 50% меньше. Речь об этом зашла на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает УНИАН.

Свириденко уточнила, что вдвое сократить расходы на оплату за отопление поможет модернизация жилья. То есть, те украинцы, кто в 2022-м году, модернизируют свое жилье, смогут существенно сэкономить на отоплении в следующем отопительном сезоне.

Министр добавила, что к соответствующей программе "Энергетическая независимость" в этом году присоединятся почти 700 тысяч семей, или 1,5 миллиона украинцев. А это значит, что будет модернизировано около 30 млн квадратных метров жилплощади.

Отметим, украинцы получили платежки в январе, в которых помимо основного платежа за газ, появилась строка с абонентской платой за отопление. То есть потребители теперь должны платить за обслуживание счетчиков и теплосетей.

Размер абонентской платы будет увеличиваться вместе с повышением прожиточного минимума.

Напомним, 115 грн за кв.м: одесситы получают рекордные счета за отопление, известна причина

Как сообщала Politeka, новое подорожание с 1 января: украинцам рассказали, за что придется платить больше

Также Politeka писала, что новые тарифы утверждены: за что придется переплачивать уже с 1 января