С 1 января 2022 года в Украине поднялась стоимость оформления биометрических документов.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Отмечается, что это оформление биометрических документов подорожало из-за повышения стоимости бланков отдельных биометрических документов.

Новые тарифы на оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу:

Стоимость оформления ID-карточки до 20 рабочих дней составляет 372 гривен (126 гривен – стоимость админуслуги, 246 гривен – стоимость бланка).

Стоимость оформления ID-карточки до 10 рабочих дней - 498 гривен (252 гривен – стоимость админуслуги и 246 гривен – стоимость бланка).

Стоимость оформления заграничного паспорта до 20 рабочих дней составляет 733 гривен (352 гривен – стоимость админуслуги и 381 гривен – стоимость бланка).

Стоимость оформления заграничного паспорта до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1085 гривен (704 гривен – стоимость админуслуги и 381 гривен – стоимость бланка).

Для тех, кто оплатил административные услуги и подал заявления для оформления документов до 31.12.2021, цена будет старой.

А вот тем, кто оплатил админуслуги до 31.12.2021, но заявление для оформления документов еще не подал, придется доплатить по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявлений.

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