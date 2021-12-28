Национальный регулятор одобрил повышение - клиентам 45 коммунальных предприятий по всей стране придется платить больше, раскрываем за что и называем суммы.

Так, НКРЭКУ утвердил новые тарифы на водоснабжение с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства. Больше всего придется раскошелиться жителям Запорожья. Клиенты КП "Облводоканал" будут платить 54,63 гривны (без НДС) за 1 кубометр использованной воды.

Также существенно повысится тариф жителям Умани и Бердянска. Клиенты КП "Уманьводоканал" будут платить с 1 января за воду - 47,92 грн/кубометр, а КП "Бердянскводоканал" поднял тариф до 47,56 грн/кубометр.

Для клиентов КП "Бахнут-вода" тарифы вырастут на 24,71%, или до 31,47 грн.

В Кривого Роге компания "Кривбасводоканал" потребует с 1 января уже 26,14 грн/кубометр (повышение составило 24,36%).

В Тернопольской области тариф подскочил на 22,22%, в связи с чем местные потребители будут платить 30,58 грн/кубометр.

Жителям Киева вода с нового года обойдется в 25,32 грн/кубометр (без НДС) или 30,38 грн/кубометр с НДС (что на 20% больше, чем сейчас).

Ранее мы рассказывали, что в Минэкономики спрогнозировали, как в течение 2022, 2023 и 2024 гг. будут расти цены на жилищно-коммунальные услуги. Согласно прогнозу, тарифы на газ вырастут на: 20% (2022-й год); 7,5% (2023-й год) и 10% (2024-й год). На горячую воду и отопление: 16%; 10% и 7,5%, а на электроэнергию на 17,5%; 10% и 5%.

Напомним, тарифы на газ в январе: на сколько придется раскошелиться сразу после Нового года

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