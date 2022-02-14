Українців чекає різкий температурний перепад у вівторок, 15 лютого, - від "плюсів" в денний час до сильних морозів вночі.

За даними Укргідрометцентру, майже по всій території країни у вівторок, 15 лютого, встановиться суха й прохолодна погода, крім Закарпаття, де обіцяють вдень дощі.

Синоптики попередили про сильний температурний "розкид" від +9 до -14.

Найтепліше завтра буде на Заході. Вдень тут прогріється до 7-9 градусів зі знаком плюс, вночі вдарить мороз до -4...-6.

На Півночі в світлий час доби прогнозується до п'яти тепла, а ось в темний час доби похолодає до -7...-9.

У Центрі та на Півдні стовпчики термометрів піднімуться вдень до +8, а вночі опустяться до -4...-8.

Найгірше буде жителям Сходу. Якщо вдень температура пощадить українців і застигне на позначці 4-7 зі знаком плюс, то вночі ситуація кардинально зміниться. Тут очікується до -14.

У Києві у вівторок, 15 лютого, температура повітря вдень буде в районі 5-7 зі знаком плюс, а вночі ті ж 5-7, але з мінусом. Без опадів.

Зазначимо, 15 лютого християни святкують Стрітення Господнє. Наші предки вірили, якщо в цей день відлига, значить весна прийде рано і буде теплою. Говорили, яка погода на Стрітення Господнє, така і весна буде. Так що, якщо прийшли холоди, то треба готуватися до неприємної весни.

Нагадаємо, дощі та мокрий сніг накриють половину України

Як повідомляла Politeka, в Одесі розпустилися проліски

Також Politeka писала, що в Україні знову похолодає: де випаде сніг найближчим часом