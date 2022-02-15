Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому с 1 марта минимум на 20% увеличатся зарплаты определенной категории граждан.

В связи с объявлением 16 февраля Днем единства, Кабмину поручено обеспечить военнослужащих надбавками к зарплате.

Предполагается, что зарплаты с 1 марта возрастут следующим образом:

Вооруженные силы Украины – повышение на 30%;

Нацгвардия и Госпогранслужба - доведение повышения денежного довольствия до 20% с начала 2022 года.

Кроме того, правительство должно на основе единой информационной платформы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности.

А также ускорить создание и функционирование системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Ранее мы сообщали, что Зеленский обратился к украинцам, которых в последнее время пугали войной, объявив 16 февраля государственным праздником - в честь "ненападения".

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил Зеленский.

Напомним, что десантно-штурмовые войска ВСУ показали свою мощь, видео: "Верьте в воинов Украины"

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Также Politeka писала, что Зеленский принял важное решение по поводу 16 февраля, срочное заявление: «В этот день мы…»