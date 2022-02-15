В связи с объявлением 16 февраля Днем единства, Кабмину поручено обеспечить военнослужащих надбавками к зарплате.
Предполагается, что зарплаты с 1 марта возрастут следующим образом:
- Вооруженные силы Украины – повышение на 30%;
- Нацгвардия и Госпогранслужба - доведение повышения денежного довольствия до 20% с начала 2022 года.
Кроме того, правительство должно на основе единой информационной платформы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности.
А также ускорить создание и функционирование системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.
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Ранее мы сообщали, что Зеленский обратился к украинцам, которых в последнее время пугали войной, объявив 16 февраля государственным праздником - в честь "ненападения".
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил Зеленский.
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