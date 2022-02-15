Речь об этом зашла во время программы "Свобода слова" на ICTV. По словам министра обороны Резникова, в настоящее время нет оснований для введения в Украине военного положения.
Резников выразил мнение, что кризис, в котором страна оказалась сейчас, носит информационный характер, а для введения военного положения в данном случае нет никакого правового режима.
"Только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство – ни в коем случае такого делать нельзя. Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания", – заявил Резников.
Министр добавил, что "украинцы спокойно переживут этот кризис и выйдут из него еще сильнее".
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"Военное положение вводится, если напрямую наступает агрессия как вторжение, - объяснил Резников. - Я надеюсь, что такого вторжения не будет и потому все будет хорошо".
До этого мы сообщали, что 10 февраля Госдеп США выпустил бюллетень, в котором призвал всех американских граждан срочно покинуть Украину "из-за возросшей угрозы военных действий России".
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