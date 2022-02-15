Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прокомментировал возможное введение военного положения в Украине, назвав, при каком условии это может произойти.

Речь об этом зашла во время программы "Свобода слова" на ICTV. По словам министра обороны Резникова, в настоящее время нет оснований для введения в Украине военного положения.

Резников выразил мнение, что кризис, в котором страна оказалась сейчас, носит информационный характер, а для введения военного положения в данном случае нет никакого правового режима.

"Только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство – ни в коем случае такого делать нельзя. Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания", – заявил Резников.

Министр добавил, что "украинцы спокойно переживут этот кризис и выйдут из него еще сильнее".

"Военное положение вводится, если напрямую наступает агрессия как вторжение, - объяснил Резников. - Я надеюсь, что такого вторжения не будет и потому все будет хорошо".

До этого мы сообщали, что 10 февраля Госдеп США выпустил бюллетень, в котором призвал всех американских граждан срочно покинуть Украину "из-за возросшей угрозы военных действий России".

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