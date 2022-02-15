Украинцам повысят размеры пенсии уже в марте, при этом суммы озвучены разные и ждут нововведения не всех - кому будет прибавка, читайте далее.

Уже 1 марта 2022 года 10,2 млн украинцам обещают увеличение выплат, некоторым повысят пенсии на 700 гривен. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Правительственного портал.

Так, министр соцполитики Марина Лазебная раскрыла комплекс мер, которые проводятся в рамках поддержки наиболее уязвимых слоев населения: пожилых людей, лиц с инвалидностью, семей с детьми и так далее.

Процент индексации составит 14%. В результате повышение страховых пенсий, назначенных до 2019 года составит от 100 до 500 грн. А пенсии военнослужащих будут в среднем станут на 700 грн больше.

Размер минимальных пенсий по инвалидности (и другие пенсии ликвидаторам) в результате аварии на Чернобыльской АЭС в среднем станут на 400 грн выше.

Компенсационные выплаты к пенсии пенсионерам старше 80 лет будут на 570 грн больше, для лиц от 75 до 80 лет – на 456 грн.

Лицам, которых не коснутся повышения в Минсоцполитики предлагают установить доплату в размере 135 грн.

Отметим, с 1 апреля этого года планируется сделать перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинцам пояснили, кому и насколько увеличат пенсию в марте

Также ранее мы информировали о том, что с 1 марта украинские пенсионеры получат прибавку к выплатам

А до этого наш портал сообщали о том, пенсии в Украине изменятся, известны детали новой индексации