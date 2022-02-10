Количество получателей минимальной пенсии в Украине уменьшилось благодаря индексации, последняя ожидается в марте, что позволит повысить выплаты.

В следующем месяце планируется провести масштабную индексацию пенсии, в результате которой повысится ее минимальный размер. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной в эфире телеканала "Дом".

В результате новой индексации, которая составит 14%, в четыре раза стало меньше получателей "минималки". Примечательно, что размер указанного индекса был проведен, ориентируясь на 50% роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых поступают взносы в ПФУ.

Впервые за 15 лет социальная пенсия достигнет размера, который планировался на декабрь 2022 года. Лазебная отметила, что выплата привязана к прожиточному минимуму, поэтому ее повышение ожидалось только в июле и декабре.

Государственный бюджет рассчитан на такие повышения, ведь они будут проводиться и через рост поступлений в страховые фонды.

Отметим, под индексацию в 14% попали военнослужащие (прибавка примерно 700 грн), страховые пенсии (от 100 до 500 грн), "минималка" для лиц с инвалидностью в результате аварии и на ЧАЭС, ликвидаторам трагедии (400 грн).

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