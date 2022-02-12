В Украине в 2022 году запланировано несколько этапов повышения пенсионных выплат гражданам, в том числе и военным пенсионерам.

Как сообщает Politeka.net. в Украине в 2022 году правительство предусмотрело поэтапное повышение выплат украинским пенсионерам. Кроме этого, уже с 1 марта 2022 года в стране начнется индексация пенсий, которую получат около 10 млн граждан, в том числе военные пенсионеры. Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, по словам главы Минсоцполитики, начиная с марта этого года военные пенсионеры впервые полчат проиндексированную пенсию. Лазебная отметила, что речь идет об индексации страховых пенсий, и доплаты для разных категорий, не подпадающих под индексацию. Также Лазебная добавила, что индексация также коснется выплат для военных пенсионеров.

Планируется, что с марта пенсии украинцев после индексации вырастут в среднем на 700 гривен. Кроме того, пенсии украинцам планируют повысить в два этапа на протяжении 2022 года – с 1 июля и с 1 декабря. Это предусмотрено в рамках повышения прожиточного минимума в стране.

Так, для военных пенсионеров заложена надбавка к пенсиям, которая составит 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных людей. Эта сумма составит с 1 июля – 506,75 грн, а с 1 декабря – 523,25 грн. Минимальная пенсия для украинских военнослужащих составит с 1 июля – 4256,7 грн, с 1 декабря – 4 395,3 грн.

Напомним, Нет права на пенсию: какие документы нужны, чтобы получить соцпомощь от государства.

Как сообщала Politeka, Пенсии в Украине изменятся, известны детали новой индексации: "Впервые за 15 лет...".

Также Politeka писала, что Украинцам разрешили тратить "тысячу за вакцинацию" по-новому: что можно купить.