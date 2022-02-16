Медаль Абраменко стала для Украины первой наградой на зимниз Олимпийских играх 2022 года. В этой дисциплине выступали еще два украинца: Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

Как сообщает Politeka.net, на Олимпийских играх 2022, которые проходят в китайском Пекине, состоялся суперфинал соревнований в лыжной акробатике среди мужчин.

Украинец Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в лыжной акробатике.

Медаль Абраменко стала для Украины первой наградой на зимних Олимпийских играх 2022 года. Абраменко набрал 116.50 балов. Золотую медаль получил китаец Ци Гуанпу, получив 129.0. Бронзовым призером стал Илья Буров, который набрал 114.93.

В этой дисциплине выступали еще два украинца: Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский. Котовский не смог выйти в финал и занял итоговое 15-е место. Окипнюк пробился в финал, в котором занял 9-е место.

Стоит отметить, что нашу страну в Пекине-2022 сейчас представляют 45 невероятных спортсменов, которые будут соревноваться в 12-ти видах спорта. Украинцы не выступят только в хоккее, керлинге и конькобежном спорте. Олимпиада-2022 проходит с 4 по 20 февраля.

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