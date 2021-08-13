Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк обрушився з критикою на спортивних чиновників, що використовують час змагань для власних розваг.

Про це повідомляє «Україна 24».

Так Беленюк відреагував на скандал з українською спортсменкою, що залишилася без тренера на Олімпійських іграх. Нардеп звернувся до Міністерства молоді і спорту з вимогою надати інформацію про склад делегації українських чиновників і функції кожного з них.

Беленюк зазначив, що нерідко українські чиновники використовують Олімпійські ігри та інші офіційні заходи, як засіб для відпочинку в іншій країні за гроші бюджету. Таке явище чемпіон назвав «безглуздою звичкою». За його словами, чиновники встигають поїсти вишукані страви, відпочити, подивитися змагання, але про потреби спортсменів забувають.

Жан Беленюк впевнений, що на Олімпіаді сталася аналогічна ситуація. Тоді українську спортсменку відмовилися слухати, не взявши на змагання необхідного їй тренера. Через події представниця України завоювала лише п'яте місце. Беленюк пообіцяв розібратися в тому, що трапилося, адже вся країна стала свідком «емоційної промови зі сльозами».

Йдеться про Марину Кіліпко. Ця стрибунка з жердиною завоювала п'яте місце на Олімпійських іграх в Токіо. Після виступу представниця України розплакалася і зізналася, що, якби на змагання взяли її тренера, вона б показала більш високий результат. Міністр Вадим Гутцайт повідомив, що за діючими правилами для спортсменів можна залучити лише половину персоналу: психологів, масажистів і особистих тренерів.

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