Температурный режим в Украине улучшится, морозы отступят, но проливные дожди атакуют все без исключения регионы, испортив настроение украинцам.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на пятницу, 18 февраля. Согласно прогнозу, во всех областях, кроме Закарпатской, ожидаются дожди. При этом будет достаточно комфортная температура.

В западных регионах ожидается до 5-9 градусов тепла, а в Центре будет около 4-6 градусов. При этом отступят даже ночные заморозки. Ночью ожидается около 2-4 градусов.

На Юге будет теплее всего. Днем столбики термометра прогреются до 7-10 градусов, а ночью будет около 5-6 градусов.

В восточных регионах днем будет 4-6 градусов, а ночью – 3-5 градусов.

Отметим, что дожди задержатся в Украине на несколько дней. При этом температура будет держаться в районе 5-7 градусов.

Нынешний февраль оказался теплее, чем ожидалось. Синоптики прогнозируют, что весна в этом году придет рано, поэтому украинцы могут рассчитывать на скорое потепление. По прогнозам климатологов, метеорологическая весна в этом году может начаться раньше календарной.

Напомним, что дожди с мокрым снегом и весенняя погода разделят Украину: синоптики озвучили прогноз.

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Также Politeka писала, что дожди накроют территорию Украины, а столбики термометров поползут вверх: где наступит весна.