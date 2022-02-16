Погода в Україні в середу, 16 лютого, буде теплою, але в ряд областей прийдуть опади.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, 16 лютого дощі з мокрим снігом очікуються на заході країни – у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Хмарна погода очікується в Полтавській, Дніпроперрівській, Кіровоградській та Вінницькій областях. В інших регіонах буде хмарно з проясненнями.

Також синоптики попереджають, що на північному сході та в Карпатах вночі та вранці 16 лютого на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря на Заході становитиме + 6...+ 8 градусів. Дещо прохолодніше буде на Сході + 3...+ 5 градусів. На півночі вдень очікують +4...+ 6 градусів. Традиційно тепліше буде на півдні – аж до + 6...+ 8 градусів.

У Києві 16 лютого очікується мінлива хмарність, а от опадів не передбачається. Температура вдень становитиме + 3... +5 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до позначок -2 ... -4 градуси. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м / с.

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