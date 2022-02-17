За даними Укргідрометцентру, по всій Україні завтра вночі, 18 лютого, очікується невеликий сніг або мокрий сніг, який вдень перетвориться на дощ.
Температура повітря вночі коливатиметься в районі 1-3 градусів зі знаком плюс (на Півдні від 3 до 5 тепла). Вдень стовпчики термометрів змахнуть вгору до 10 градусів у південних областях, і 7-8 зі знаком плюс на решті України.
У Києві в п'ятницю, 18 лютого, температура повітря вночі очікується в діапазоні 1-3 градусів вище нуля, а вдень підвищиться до +8. Вночі йтиме мокрий сніг, а вдень краще не виходити без парасольки через дощі.
Згідно з народними прикметами, в які вірили наші предки, якщо 18 лютого стоїть мороз, то весна прийде рано і буде теплою. Якщо в цей день вже немає снігу, то літо буде посушливим. Також, якщо вже тепло - значить, зима закінчилася.
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Раніше завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповідала, якою цього року буде весна. За її словами, відчутне потепління прийде не раніше квітня. Березень же буде нестійким, з можливими різкими похолоданнями.
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