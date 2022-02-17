Погода в Україні в п'ятницю, 18 лютого, порадує жителів теплими нотками, хоч і буде волого - в країні все більше відчувається швидкий прихід весни.

За даними Укргідрометцентру, по всій Україні завтра вночі, 18 лютого, очікується невеликий сніг або мокрий сніг, який вдень перетвориться на дощ.

Температура повітря вночі коливатиметься в районі 1-3 градусів зі знаком плюс (на Півдні від 3 до 5 тепла). Вдень стовпчики термометрів змахнуть вгору до 10 градусів у південних областях, і 7-8 зі знаком плюс на решті України.

У Києві в п'ятницю, 18 лютого, температура повітря вночі очікується в діапазоні 1-3 градусів вище нуля, а вдень підвищиться до +8. Вночі йтиме мокрий сніг, а вдень краще не виходити без парасольки через дощі.

Згідно з народними прикметами, в які вірили наші предки, якщо 18 лютого стоїть мороз, то весна прийде рано і буде теплою. Якщо в цей день вже немає снігу, то літо буде посушливим. Також, якщо вже тепло - значить, зима закінчилася.

Раніше завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповідала, якою цього року буде весна. За її словами, відчутне потепління прийде не раніше квітня. Березень же буде нестійким, з можливими різкими похолоданнями.

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