Так, 79-летняя Алентова, чью внешность в последние годы бурно обсуждают, рассказала в своей автобиографии "Все не случайно", что именно сделала с лицом, что перестала быть похожей на себя, пишет "Комсомольская правда".

Актрису давно подозревали в манипуляциях со внешностью. Алентова призналась, что всегда положительно относилась к пластической хирургии. За свою жизнь она четыре раза прибегала к помощи пластических хирургов. Последняя процедура, хоть и не была операцией, но получилась неудачной.

Алентова отправилась к известному врачу, имя которого не раскрывает, совершенно по другому поводу. Но тот так разрекламировал свой метод "исправления лица" путем уколов собственного жира пациента, что актриса не удержалась.

"Доктор вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть", - так описала ситуацию Алентова в своей автобиографии.

Последствия той операции до сих пор заметны, хоть прошло уже больше двух лет. Лицо артистки сильно "утяжелилось".

"Мы пытались дозвониться доктору и узнать, что там еще кроме жира он мне вколол, потому что жир, говорят, уходит через год, а у меня, несмотря на массажи, не уходило ничего. Но доктор сменил номер телефона...", - добавила Алентова.

Пользователи активно комментируют новый образ актрисы накануне ее 80-летия:

"Как Круэлла"; "Ярко, но не красиво"; "Надо быть самой собой. Стареть надо красиво и достойно, но не смешно"; "Если ей самой так нравится, значит так тому и быть🙌👏"; "Мама дорогая 😱"; "Неужели дочь не могла этот ужас не допустить? Обнять и плакать😢"; "На себя не похожа, перекроила лицо. Вспомнилась замечательная Элина Быстрицкая, которая ничего не делала и была так же хороша в старости, как и в молодости. Просто красота стала другой. А Алентова, которую очень люблю как талантливую актрису, сейчас вызывает почему-то жалость...".

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