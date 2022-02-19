На выходных украинцев ждет теплая, но ветреная погода, а в субботу в большинстве областей пройдут дожди.

Об этом рассказали в своих прогнозах Наталья Диденко и синоптики Укргидрометцентра.

Сообщается, что 19 февраля дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в большинстве областей, за исключением юго-востока страны.

При этом украинцев предупредили, что суббота выдастся ветренной. Местами порывы ветра будут достигать скорости в 15-20 м/с. Направление ветра будет западным и юго-западным. Как пояснили синоптики, ветер усилится из-за атмосферных фронтов активного северного циклона, который сейчас перемещается по Европе. Во многих других странах он вызовет настоящие штормы.

Что касается температуры, то день будет довольно теплым, особенно для зимы. При этом ночью все еще сохранятся морозы: температура будет колебаться от -3 до +2 градусов, поэтому в ночное время возможно подморожение и мокрый снег.

Дневные температуры будут колебаться от +4 до +9 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где воздух днем прогреется до +11 градусов.

Также отмечается, что уже 20 февраля осадки оставят Украину, а небо над большинством областей прояснится.

Напомним, сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Украине.

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