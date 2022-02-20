Один из них был украинским разведчиком. О гибели капитана Антона Сидорова сообщила известная певица, народная артистка Украины Светлана Билоножко у себя на ФБ-страничке.

По ее словам, Антону Сидорову было всего 35. Без отца осталось трое детей.

Светлана Билоножко вспомнила необычную историю знакомства с воином, который, ко всему прочему, еще и пел, а также мечтал заняться научной деятельностью.

"Это для нас большое горе. А в 2015 году прямо из окопов Антон со своим другом Денисом Парижем приехали к нам на фестиваль! Он так хотел спеть свою песню! И спел! В зале все стоя, плакали! Сегодня Денис мне сказал: «Я редко видел Антона таким счастливым и вдохновенным как на вашем фестивале! Антон многое еще не успел, но и успел очень много. Окончил магистратуру, собирался заняться научным трудом и музыкой. Вечная память и вечная наша любовь сыну Украины, Герою Украины! Мы плачем...", - говорится в некрологе.

О гибели Антона Сидорова также сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Правда, не знаю как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третьей – всего год. Сегодня они остались без отца. В 6 часов утра по Центральноевропейскому времени", - заявил Зеленский.

Напомним, что непоправимое случилось с известным украинцем, в Сети скорбят: "Человек, изменивший многое"

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