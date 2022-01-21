20 января ушел из жизни киевский волонтер Антон Дубишин - он был прикован к инвалидному креслу, так как страдал спинной мышечной атрофией Верднига-Гофмана, но, тем не менее, это не мешало ему помогать другим инвалидам, армии и детским домам.

Дубишин писал стихи и издавал книги, пытался всеми силами повлиять на отношение украинцев к людям с нарушениями здоровья. В частности, организовывал много выездов "особенных" ребят на разные мероприятия - давал с друзьями концерты в больницах. Кроме того посещал детские дома и колонии, а также передавал подарки военнослужащим на фронт.

Многие называли Дубишина украинским Нико Вуйчичем (австралийский мотивационный оратор, рожденный с редким заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей).

Украинцы в Сети оплакивают волонтера, вспоминая, как много пользы он принес своей стране и соотечественникам:

"Маленький человек с огромным сердцем… ты был самым удивительным, кого я знала. Светлая память…"

"Человек, изменивший многое в моем сердце. Ушел в Небесное Царство слишком быстро. Внезапно. Но оставил свои книги, мысли и добрую память"

"Он настоящий! С добрым сердцем! Менял мир и мировоззрение людей к таким людям как он и не только. Делал очень много добрых дел. Подключал таких же людей желающих помочь, у него все получалось! Множество людей помогали, как могли и кто чем мог! Антон классный организатор, мотиватор для тех, кто опускал руки! Не верится... Слезы душат, лети, ангелочек..."