Дубишин писал стихи и издавал книги, пытался всеми силами повлиять на отношение украинцев к людям с нарушениями здоровья. В частности, организовывал много выездов "особенных" ребят на разные мероприятия - давал с друзьями концерты в больницах. Кроме того посещал детские дома и колонии, а также передавал подарки военнослужащим на фронт.
Украинцы в Сети оплакивают волонтера, вспоминая, как много пользы он принес своей стране и соотечественникам:
"Маленький человек с огромным сердцем… ты был самым удивительным, кого я знала. Светлая память…"
Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»
Снегопады обрушатся на Украину, стихия пощадит лишь один регион: какой будет погода
Молния ударила в самолет с пассажирами в Польше, подробности ЧП: "пролетал над..."
Ушла из жизни знаменитая певица: специально заразилась коронавирусом, чтобы избежать вакцинации
Трагедия на украинском предприятии, найдены тела сотрудников: "В холодильной камере..."
"Человек, изменивший многое в моем сердце. Ушел в Небесное Царство слишком быстро. Внезапно. Но оставил свои книги, мысли и добрую память"
Напомним, что известный украинец внезапно скончался в метро, где все названия станций звучали его голосом: подробности трагедии
Как сообщала Politeka, трагедия в семье известного украинского врача: "Приехала хоронить маму, а вирус забрал и отца"
Также Politeka писала, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года: "Соболезнования родным и близким"