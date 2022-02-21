Речь о единоразовой помощи при рождении ребенка. Инициаторы законопроекта хотят увеличить это пособие втрое, с 41,3 тыс. до 150 тыс. гривен. Документ зарегистрирован в Раде.
Авторы законопроекта отмечают, что размер помощи при рождении ребенка в Украине не пересматривался с 2014-го года. А, учитывая, курс доллара, по сравнению с тем, что было восемь лет назад, эта сумма уменьшилась почти вдвое. Кроме того, с учетом инфляции, размер помощи требует обязательного пересмотра.
Согласно новому предложению, за первого ребенка в семье хотят выплачивать 50 тыс. гривен (сразу 15 тыс., а остальную сумму разобьют на равные части на 36 месяцев); за второго ребенка - 100 тыс. гривен (30 тыс.), за третьего и каждого последующего - 150 тыс. гривен (45 тыс.).
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В Фонде социального страхования отмечают, что для расчета размера декретного пособия (а декрет в нашей стране начинается с 30 недели беременности) необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.
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