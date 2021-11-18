Украинцы могут оформить скидку и вернуть часть уплаченных налогов по итогам года, однако не все имеют на это право - сумма возврата зависит от размера официальной зарплаты.

Такое право предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

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Чтобы примерно рассчитать, на какую сумму вы имеете право, умножьте расходы на медицину, образование или страховку на 18%. Но также нужно учитывать, что вернуть больше, чем заплачено в бюджет НДФЛ, нельзя.

Также если вы потратили деньги в иностранной компании, например, прошли лечение в одной из стран ЕС, возврат НДФЛ не предусмотрен.

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Ключевым для получения налоговой скидки является заполнение и представление декларации об имущественном положении и доходах.

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Также условием для получения скидки является то, что товары или услуги, стоимость которых вы хотите включить в налоговую скидку, должны быть приобретены у отечественных предприятий.

При этом, расходы нужно подтвердить соответствующими платежными документами (квитанциями, чеками, договорами и т.п).

Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет по-новому.

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что вскрылись новые факты об оформлении субсидии.