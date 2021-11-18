Украинцы могут оформить скидку и вернуть часть уплаченных налогов по итогам года, однако не все имеют на это право - сумма возврата зависит от размера официальной зарплаты.

Такое право предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Чтобы примерно рассчитать, на какую сумму вы имеете право, умножьте расходы на медицину, образование или страховку на 18%. Но также нужно учитывать, что вернуть больше, чем заплачено в бюджет НДФЛ, нельзя.

Также если вы потратили деньги в иностранной компании, например, прошли лечение в одной из стран ЕС, возврат НДФЛ не предусмотрен.

Ключевым для получения налоговой скидки является заполнение и представление декларации об имущественном положении и доходах.

Также условием для получения скидки является то, что товары или услуги, стоимость которых вы хотите включить в налоговую скидку, должны быть приобретены у отечественных предприятий.

При этом, расходы нужно подтвердить соответствующими платежными документами (квитанциями, чеками, договорами и т.п).

Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет по-новому.

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что вскрылись новые факты об оформлении субсидии.